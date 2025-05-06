Собянин сообщил о еще трех сбитых на подлете к Москве БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следовавших к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин: силами ПВО сбиты летевшие к Москве БПЛА

Ранее московский градоначальник сообщал, что ПВО уничтожили шесть дронов Вооруженных сил Украины. Обломки одного из беспилотников упали в районе Каширского шоссе. Информации о пострадавших не поступало.