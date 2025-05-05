В московском метро опровергли слухи о порче панно на станции «Нагатинский Затон»

Информация о порче панно с рыбами на станции метро «Нагатинский Затон» является ложной. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

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Ранее в Сети появились сообщения о том, что изображения карася, судака и щуки в вестибюле станции «Нагатинский Затон» якобы были повреждены черной краской.

— В настоящее время в вестибюле станции проходит плановая реставрация изображений представителей речной фауны. Панно с рыбами скоро снова будет радовать пассажиров после необходимых работ на стенах вестибюля станции «Нагатинский Затон», — цитирует пресс-службу столичного метро агентство городских новостей «Москва».

Силовики задержали двух подозреваемых, разрисовавших вагон электропоезда в московском метро. В отношении них возбудили уголовные дела о вандализме. Полицейские продолжают разыскивать третьего подозреваемого.

19-летний житель Подмосковья разрисовал маркером стены и пол в вагоне поезда в Московском метрополитене. Он ехал в вагоне от станции «Октябрьская» до станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метро. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме.