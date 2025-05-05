Мэр российской столицы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова приняли участие в открытии экспозиция «Путь к Победе» в Музее Победы на Поклонной горе. По оценке градоначальника, это центральный выставочный проект, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Музей Победы подготовил тематическую мультимедийную экспозицию при поддержке правительства Москвы. Музейное пространство раскинулось на площади около 4,5 тысяч квадратных метров. Посетители смогут пройти вместе с Красной армией весь боевой путь, погрузиться в атмосферу ключевых сражений и фронтовых будней.

В рамках экспозиции представлены реликвии из фондов Музея Победы. Впервые применена технология «оживления» комплекса военных диорам, посвященных ключевым битвам Великой Отечественной войны. Масштабный проект реализован при участии почти 100 музеев из России и стран СНГ. Выставка уже принимает организованные группы посетителей. Для широко круга зрителей она откроется в День Победы 9 мая.