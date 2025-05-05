Раскрыта новая численность населения Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что численность населения столицы выросла до 13,3 миллиона человек.

Такое заявление он сделал во время доклада президенту России Владимиру Путину о развитии Москвы по итогам 2024 года. По словам Собянина, это произошло из-за естественного прироста. При этом мэр города признал, что в столице остаются «неблагоприятные демографические тенденции».

«Москва остается одним из немногих регионов страны, где, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции, сохраняется естественный прирост населения. <...> Численность населения города по состоянию на 1 января 2025-го составила 13,3 млн человек», — рассказал Собянин.

Помимо этого, Собянин также доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы.