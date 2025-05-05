В центре Москвы сервисы кикшеринга ограничили передвижение электросамокатов

Сервисы кикшеринга Whoosh, "МТС юрент" и "Яндекс go" ограничили передвижение электросамокатов на ряде улиц в центре Москвы, убедился корреспондент ТАСС.

Движение электросамокатов ограничено в по всему Тверскому бульвару, Тверской улице до метро Маяковская, Новому Арбату, участку Садового кольца от Нового Арбата до метро Таганская и далее по всему Волгоградскому проспекту.

Также проезд электросамокатов ограничен в районе Кремля и Красной площади, Китай-города и острова Балчуг.