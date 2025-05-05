Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года

Естественным продолжением программы реконструкции поликлиник и стационаров стала программа модернизации школьных зданий, получившая название «Моя школа». Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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«Мы поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40–50 школ. Сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных зданий, будем еще по сотне школ реконструировать. Большая, глобальная, серьезная задача. Уверен, что у нас получится. И мы планируем через несколько лет, чтобы в Москве все школы были современными.», — отметил Сергей Собянин.

В обновленных зданиях обустраивают:

— универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями, что обеспечивает дополнительное естественное освещение и комфорт обучения;

— учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах;

— творческие мастерские и лабораторно-исследовательские комплексы;

— медиатеку и многофункциональные пространства для проведения мероприятий, лекций и выставок;

— спортивные и гимнастические залы;

— уютные обеденные залы;

— спортивное ядро, площадки для игр и проведения торжественных мероприятий на свежем воздухе;

— места для парковки велосипедов и самокатов.

В пилотный проект программы, реализованный в 2023–2024 годах, включили четыре здания. Обновленные школы распахнули свои двери для учеников 2 сентября 2024 года. Сейчас в рамках программы ведется обновление 51 школьного здания со сроком завершения работ в 2025 году.

По 149 зданиям ведется разработка проектной документации. Таким образом, в дальнейшем работы по модернизации будут проводиться в 200 зданиях ежегодно. При этом 100 новых зданий в год будут входить в реконструкцию, а 100 — выходить из нее.

Всего до 2032 года планируется обновить около 700 школьных зданий и построить порядка 460 новых школ и детских садов.

Ведется модернизация системы среднего профессионального образования (СПО). В ее основе лежит два базовых принципа:

— актуальность и востребованность — образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций;

— практикоориентированность — студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса обучения в колледже, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников.

В 2024 году около 26 тысяч московских девятиклассников стали студентами колледжей. Чтобы удовлетворить растущий спрос на среднее профессиональное образование, в 2025 году увеличат количество мест в городских колледжах на 10 тысяч. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования.

В этом году столичные девятиклассники, ориентированные на получение практических навыков и планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два обязательных экзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Абитуриенты смогут подать заявления на портале mos.ru одновременно на пять специальностей либо в одном учебном заведении, либо в нескольких.

Планируется, что к 2030 году общий контингент обучающихся в московских (городских, федеральных и частных) колледжах вырастет с нынешних 270 тысяч до 420 тысяч человек (ежегодный прием — с 100 до 150 тысяч человек).

Особое внимание уделяется улучшению материально-технической базы СПО. В индустриальном парке «Руднево» открыта инновационная площадка практической подготовки колледжей Москвы. В 2025 году планируется открыть еще две аналогичные площадки: «Печатники» и «Юг». Их образовательные мощности позволят ежегодно обучать 20 тысяч студентов, а также взрослых, желающих получить новую специальность.

Ведется масштабный процесс оснащения колледжей новым современным оборудованием. К концу 2025 года обновят или создадут заново 1,45 тысячи лабораторий и мастерских, в 2026–2027 годах — еще по 300 мастерских ежегодно.

Всего планируется переоборудовать около 2,05 тысячи лабораторий и мастерских. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое работает на предприятиях города.

Также в планах — строительство семи инновационных образовательных кампусов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров для размещения свыше 60 тысяч студентов. Среди них колледжи в сферах креативной индустрии, ИТ, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства и других. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт трех зданий колледжей.