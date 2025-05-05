Синоптик исключила вероятность мокрого снега в ночь на вторник в Москве

В ночь на 6 мая в столице местами ожидается кратковременный дождь – выпадет до 2 мм осадков, вероятность мокрого снега минимальна. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В ночь на вторник ожидается небольшой кратковременный дождь. Местами может выпасть до 2 мм осадков. Мы рассчитываем, что осадки пройдут именно в виде дождя. <…> Уже потом, предстоящей ночью, температура воздуха на уровне 1,5 км может понизится до минус 6, что, конечно, является объективным аргументом, чтобы прогнозировать где-то мокрый снег. Но что касается именно столичного региона, то все обойдется кратковременным дождем», – сказала Позднякова.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по столице сообщила, что с вечера 5 мая и до утра 6 мая в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом. Уточнялось, что порывы ветра достигнут 15 м/с.