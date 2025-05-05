Собянин: Москва демонстрирует хорошие итоги работы в сложной ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об итогах социально-экономического развития столицы. Городская экономика демонстрирует высокие темпы роста, при этом Москва стала производственным центром страны, сохранив в приоритете социальные программы и продолжая работу с городами-побратимами.

"Несмотря на все объективные трудности, - а объективные трудности у нас всегда есть, - даже в нынешней непростой ситуации, может быть, как раз нам иногда ее не хватает, чтобы демонстрировать такие хорошие итоги работы. За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это такая неплохая динамика. Причем каждый год в плюс идем", - сказал Собянин.

Он добавил, что столица показывает неплохую динамику по инвестициям, которые за шесть лет выросли практически во всех отраслях в два раза в сопоставимых ценах. Доля Москвы в экономике страны превышает 21% без учета финансового сектора.

"Мы же все-таки являемся финансовым центром страны, и когда считают ВРП, финансовый сектор не считают, а у нас там работает порядка 600 тыс. человек, значительный сектор экономики. Но даже при этом доля достаточно большая", - пояснил мэр.

Кроме того, в столице растет обрабатывающее, промышленное производство. "За последние годы мы видим современную, новую индустриализацию Москвы. Вы помните эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы. Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров", - отметил Собянин.

При этом оборот высокотехнологичных производств столицы, который составляет около трети от промышленности страны, вырос втрое.

"Это и электроника, производство компьютеров, сложные технологии и так далее. Последний год вообще взрывной был для нас, потому что накопленный эффект от инвестиций: ввели целый ряд высокотехнологических производств, которые начали замещать импортные поставки оборудования. Вы видите, 100%, какой скачок произошел в прошлом году. Это, конечно, впечатляет", - поделился мэр.

Собянин также констатировал востребованность информационных систем в период пандемии коронавирусной инфекции, что стало одним из факторов роста данной отрасли. По его словам, "на приличной базе рост продолжается", при этом ведется массовое импортозамещение программного обеспечения. "Благодаря всем усилиям - и правительства Российской Федерации, - и Вашим (Путина - прим. ТАСС) задачам, которые Вы ставите, и той ситуации, в которой мы находимся. Во времена COVID первый скачок был, <…> и сегодня он (ИТ-сектор - прим. ТАСС) идет практически скачкообразными такими темпами, в арифметической прогрессии. Мы увеличили [ИТ-сектор] в четыре раза за последние годы", - подчеркнул градоначальник.

Лидерство и социальные приоритеты

Мэр заявил, что не все города могут продемонстрировать такие темпы развития.

"Вы (президент РФ - прим. ТАСС) поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топе пяти городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом города очень серьезные. Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, что Китай развивается, его города, <…> [но] мы тоже не стоим на месте. С учетом тех заделов: инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности, высокотеха, мне кажется, нам все-таки удастся удерживать эту позицию. По крайней мере, мы надеемся, что в тройке городов будем", - обозначил потенциал Собянин.

По его словам, помимо экономики для горожан важно социальное обеспечение и инфраструктура. "В соответствии с нацпроектом развития образования мы приняли решение вкладывать в строительство и модернизацию школ, такую программу создали, и мы поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40-50 школ [в год]. Сейчас помимо того, что будем [ежегодно] строить по 60 образовательных зданий, будем еще по сотне школ реконструировать", - анонсировал мэр.

Собянин оценил эту задачу, поставленную перед столицей, как серьезную и глобальную, но выразил уверенность в ее успешной реализации. "Мы планируем через несколько лет, чтобы в Москве все школы были современными", - заверил он.

Кроме того, мэр доложил о приеме в городские, федеральные и частные колледжи в Москве по итогам 2024 года свыше 100 тыс. человек. "Эта цифра уже серьезная. Начинали с 60 [тыс.], сейчас 100 [тыс.], и планируем в дальнейшем дойти до 150 [тыс.]. Ребята хорошо учатся, с удовольствием, потому что колледжи становятся современными, востребованными - 95% ребят после колледжа устраиваются по профессии", - резюмировал Собянин.

Другая амбициозная задача поставлена перед столицей в области здравоохранения. "Мы заканчиваем программу реконструкции поликлиник. У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии, <…> в 2024 году их осталось совсем немного, и в этом году закончим эту программу. У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация", - заявил мэр.

Кроме того, Москве предстоит построить около 1 млн кв. м зданий для новых стационаров, еще примерно столько же - реконструировать. "Мы тоже начали эту программу. Уже сегодня достаточно неплохая ситуация, осталось не так много, - 30 корпусов. Я думаю, что в течение 3-4 лет мы и эту программу завершим. Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с таким интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне", - подытожил Собянин.

"На связи" с регионами

Разработки столицы продолжают распространять в России. Так, московские сервисы обработки данных лучевых исследований, работающие с применением искусственного интеллекта, доступны другим регионам.

"Подключили 70 регионов, и сейчас обрабатываем в месяц в три раза больше снимков из регионов, чем собственных. <…> Чем больше данных обрабатывает искусственный интеллект, тем лучше [его] работа. Поэтому, скорее всего, здесь нужна централизация. Вместе с Минздравом подписали соответствующее соглашение и начинаем работать", - доложил мэр.

По его словам, развитие экономики и здравоохранения столицы, а также создание условий для здорового образа жизни в городе повысило среднюю продолжительность жизни москвичей. "В прошлом году [она составила] 79,5 [года] <…> - уже где-то на грани 80 лет, такой хороший европейский результат, мировой результат в целом, с учетом того, что у нас в любом случае климат другой совсем", - считает Собянин.

Также российская столица продолжает программу поддержки городов-побратимов - Донецка и Луганска. Там московские специалисты реконструировали более 2 тыс. объектов, восстановили более тысячи км инженерных сетей и миллионы кв. м дорог.