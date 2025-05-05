Власти назвали сроки окончания программы модернизации поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что программу модернизации и реконструкции поликлиник в столице завершат в 2025 году. Его слова передает ТАСС.

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«У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии. Сейчас уже — в 2024 году — их осталось совсем немного. В этом году закончим эту программу, все поликлиники будут реконструированы или построены заново», — поделился мэр столицы.

До этого Собянин говорил, что около 2,2 тысячи операций с использованием роботов было выполнено в 2024 году в Москве.

По его словам, в прошлом году правительство города приобрело семь новых робот-ассистированных систем для основных клиник Москвы.

Собянин добавил, что малоинвазивные методы используются при проведении около 80% хирургических вмешательств.

В октябре 2024 года мэр Москвы рассказал, что расходы бюджета Москвы на здравоохранение увеличатся в 2025 году на 8% — с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) до 1,1 трлн рублей.