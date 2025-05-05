Концерт «Победы вечная весна» состоится 11 мая в Доме музыки в Москве

Концерт «Победы вечная весна» состоится 11 мая в Московском международном Доме музыки. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

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Мероприятие проводится по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Концерт будет проходить в поддержку защитников Отечества, которые принимают участие в специальной военной операции.

В программу мероприятия вошли духовные песнопения, посвященные празднику Пасхи, вокально-симфоническая музыка, а также военно-патриотические произведения в исполнении Е. Гусевой, И. Резника, монаха Киприана (Буркова), Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности РФ и других.

С приветственным словом выступит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Концерт состоится в 16:00 в Светлановском зале Дома музыки.

Всероссийский детский победный хор 4 мая выступил у стен Музея Победы. Свое мастерство показали свыше 700 детей из 30 регионов России и Республики Беларусь. Концерт под открытым небом состоялся в рамках всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».