В Москве открылась фотовыставка «Топливо Победы»

В парке «Музеон» у Новой Третьяковки открылась фотовыставка «Топливо Победы», организованная при поддержке «Роснефти» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба компании. Экспозиция рассказывает о вкладе нефтяной отрасли в Великую Победу.

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Выставка показывает героический труд нефтяников в тылу: геологов, буровиков, работников нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивших бесперебойные поставки топлива и горюче-смазочных материалов на фронт.

Архивные снимки запечатлели строительство заводов, эвакуацию оборудования, освоение месторождений и отправку нефти на фронт. Многие предприятия, такие как Туапсинский, Сызранский, Уфимский НПЗ и другие, продолжают работу в составе «Роснефти».

Экспозицию можно будет увидеть до 30 мая.