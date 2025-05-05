В Москве открылась фотовыставка «Топливо Победы»
В парке «Музеон» у Новой Третьяковки открылась фотовыставка «Топливо Победы», организованная при поддержке «Роснефти» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба компании. Экспозиция рассказывает о вкладе нефтяной отрасли в Великую Победу.
Выставка показывает героический труд нефтяников в тылу: геологов, буровиков, работников нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивших бесперебойные поставки топлива и горюче-смазочных материалов на фронт.
Архивные снимки запечатлели строительство заводов, эвакуацию оборудования, освоение месторождений и отправку нефти на фронт. Многие предприятия, такие как Туапсинский, Сызранский, Уфимский НПЗ и другие, продолжают работу в составе «Роснефти».
Экспозицию можно будет увидеть до 30 мая.