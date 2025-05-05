Истребители создали триколор в небе над Москвой

Самолеты окрасили небо столицы в цвета российского триколора. Рисунок создали шесть истребителей.

Сам летный отряд состоял из пар штурмовиков, сгруппированных по цветам: белому, синему и красному. Пролет авиации прошел в рамках репетиции парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Центральным событием празднования юбилея Победы станут парады в Москве и 8 городах-героях. Также ожидаются аналогичные мероприятия в 12 городах страны, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

При этом на текущей неделе, с 5 по 11 мая, Владимир Путин планирует провести официальный прием для гостей парада Победы в Москве. Президент РФ примет участие и в других мероприятиях в честь годовщины окончания ВОВ. Также российский лидер проведет большое количество переговоров с главами разных государств.