Трамваи задерживаются на Таллинской улице в Москве

Трамваи № 10 и 30 задерживались в районе остановки "Таллинская улица, 6" в Москве. В настоящее время движение уже восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Как предупреждало транспортное ведомство, маршруты городского транспорта были временно изменены. В связи с этим москвичей призывали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития трамвайной системы Москвы. По его словам, в городе построят линию на проспекте Академика Сахарова и на Трифоновской улице. Также планируется запустить регулярное беспилотное движение трамваев и поставить в депо имени Апакова еще около 100 новых вагонов.

Все они будут обслуживаться по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет. Это позволит полностью обновить парк на всей трамвайной сети города, объяснил мэр столицы.