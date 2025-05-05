На ВДНХ работу канатной дороги приостановили из-за ветра

Работу канатной дороги "Воздушный трамвай" в тематическом парке "Орион" на ВДНХ приостановили из-за сильного ветра.

"Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями - повышенной ветровой нагрузкой - работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий. Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию "Воздушного трамвая" до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня", - сообщается в Telegram-канале парка.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.