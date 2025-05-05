Сергунина: прием заявок на конкурс «Дизайн-цех» открыт в Москве

В Москве в рамках конкурса «Дизайн-цех» разработают сувенирную продукцию для ряда организаций из разных регионов России, включая Палехские мастерские Александра Гусаковского и столичный кластер видеоигр и анимации. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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Заявки на участие принимаются онлайн до 26 мая.

— Этот конкурс — отличный шанс для дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений, чтобы продемонстрировать свои таланты. Также они смогут обменяться опытом и найти партнеров для развития и продвижения, — рассказала Сергунина.

Жюри выберет 120 участников, которые сформируют команды и создадут дизайн сувениров для партнерских организаций. Концепции будут оценивать по соответствию задаче, оригинальности и качеству презентации.

Московский кластер видеоигр и анимации ожидает идей для оформления термосов, ковриков для мыши и толстовок, а Сибирская ковровая фабрика — для блокнотов, значков и футболок. Для Палехских мастерских, специализирующихся на лаковых шкатулках, платках и декоре для дома, участникам предложили разработать дизайн коллекций сумок, кружек и ежедневников.

Финал конкурса пройдет в начале июня.

Также с 20 апреля по 25 мая в столице проходит третий тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.