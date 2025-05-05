Подмосковье накрыли мощный ливень с грозой. Дополнит картину сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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Согласно данным Гидрометцентра России, в регионе объявлен жёлтый уровень метеоопасности, который фиксируется с 22:00 понедельника (5 мая 2025 года).

В Главном управлении МЧС по Московской области жителей призывают проявлять повышенную бдительность: избегать нахождения под высокими деревьями, ненадёжными конструкциями и рекламными щитами. Автомобилистам советуют сохранять осторожность на трассах, воздерживаться от стоянки транспорта вблизи энергообъектов и лесных массивов.

По данным собственных источников МК, в ряде районов Подмосковья вновь зафиксированы аварийные отключения электроснабжения.

Напомним, что в ночь на 2 мая 2025 года Московская область пережила аномальный снегопад. Налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев привело к масштабным отключениям энергии в десятках населённых пунктах Подмосковья. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, которые практически завершены на текущий момент.