Синоптик рассказал о снижении температуры в Москве в течение недели

В Москве в ближайшие дни ожидаются сильный ветер, дождь и снег. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Он отметил, что температурный режим в течение всей недели будет определяться холодным атмосферным фронтом. В результате днем воздух в течение всей недели будет прогреваться до отметки от + до +14 градусов, а по ночам не исключено понижение температуры ниже нулевой отметки.

«В течение сегодняшнего дня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в ночь на следующие сутки даже кое-где вперемешку с мокрым снегом», — добавил Тишковец.

9 мая, в День Победы, ожидается облачная с прояснениями погода. Не исключены осадки в виде дождя и снега.