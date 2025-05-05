Синоптик рассказал о снижении температуры в Москве в течение недели

В предстоящую неделю жителей столицы ожидает постепенное понижение температуры, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня в Москве будет умеренно тёплая погода — до +14...+16 °С. Облачно с редкими прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди», — рассказал он.

С 6 по 8 мая также ожидается облачная погода, максимальное значение температуры будет составлять +13 °С, продолжил он.

«9 мая начнётся при малооблачной погоде. С утра температура воздуха в Москве составит +2...+3 °С, а к 09:00—10:00 поднимется до +7...+9 °С», — отметил Ильин.

По его словам, максимальное значение температуры +9...+11 °С ожидается на День Победы в период с 12:00 до 15:00, при этом после обеда не исключены кратковременные дожди.

Ранее движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдёт акция.