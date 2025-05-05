Новую тематическую карту "Тройка" посвятили 80-летию Победы

В Москве появилась новая тематическая карта "Тройка", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

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По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, она выполнена в красном цвете и оформлена Георгиевской лентой.

Новую карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на маркетплейсах.

Ранее тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры могут увидеть поздравления: "С праздником Великой Победы!" и "80 лет Победы!".

Кроме того, ЦППК провела презентацию поезда ЭП2ДМ, оформленного к 80-летию Победы, на станции Нижегородская. Состав запустили как символ памяти о том, что "вместе мы способны преодолеть любые преграды". Поезд ходит по маршруту Апрелевка – Захарово, включая целиком весь МЦД-4.