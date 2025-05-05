Ефимов: Пешеходный переход через МЦД-2 в Щербинке готов на 89%

В Щербинке Новомосковского административного округа до конца 2025 года появится подземный переход через пути МЦД-2 (второго Московского центрального диаметра), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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По его словам, переход будет расположен на Новостроевской улице неподалеку от станций МЦД-2 Остафьево и Щербинка.

«Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89%, завершить его строительство планируется до конца года», - отметил Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новый переход будет оборудован лифтами, что обеспечит комфортное перемещение маломобильных граждан.

«Здесь построили тоннельную часть протяженностью 86 метров, а также лестничные сходы», – добавил Десятков.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что с начала строительства было проведено девять внеплановых проверок стройки инспекторами Комитета.