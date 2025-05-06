Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский

Москва24иещё 13

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский
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Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 по московскому времени.

Ранее в указанном аэропорту вводились аналогичные ограничения. Они действовали около двух часов, а затем были сняты.

В настоящее время запрет на прием и выпуск самолетов остается в московских аэропортах Домодедово и Внуково, а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Ярославля.

Из-за ограничений по использованию воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России возможны задержки рейсов, предупредили в Росавиации. Некоторые самолеты, которые направлялись в столичные воздушные гавани, перенаправлены на запасные аэродромы.

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