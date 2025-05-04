На юго-западе Москвы ввели временные ограничения на движение транспорта

Движение транспорта по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел пожар в жилом доме, временно ограничено.

Об этом сообщает городской департамент транспорта.

"Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы, на месте работают оперативные службы", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС России, при пожаре пострадали шесть человек, два человека погибли. В департаменте здравоохранения Москвы сообщали, что пострадали пять человек, среди которых двое детей. Столичный департамент транспорта направил к месту пожара два автобуса для обогрева эвакуированных из дома жителей.