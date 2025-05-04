Высокий уровень пыльцы березы ожидается в ближайшую неделю в Москве
В понедельник, 5 мая, в Москве ожидается повышение активности пыльцы березы, которая останется на высоком уровне до конца недели. Аллергикам будет непросто находиться на улице.
Согласно данным «Яндекса», высокая активность пыльцы продлится с завтрашнего дня до следующей субботы. В это время в столице также цветут орешник и ольха.
Чтобы легче перенести предстоящую неделю, аллергикам рекомендуется использовать маски и очки, которые помогут защитить дыхательные пути от пыльцы.
В столице пик цветения березы и ольхи. Из-за апрельской жары количество пыльцы увеличилось — так что аллергикам сейчас непросто. У многих симптомы поллиноза проявляются в разы сильнее, чем обычно. «Вечерняя Москва» выяснила, как облегчить себе жизнь.
Специалисты подготовили календарь цветения растений, чтобы помочь москвичам с сезонной аллергией заранее принять меры профилактики.
Соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Сергей Чудаков напомнил, что аллергические заболевания часто являются следствием нарушений функций ЖКТ, проявляющихся в такой форме при определенной генетической предрасположенности. По этой причине важно облегчить состояние организма, воздержавшись от шашлыков, отдав предпочтение более здоровому способу приготовления мяса — тушению, варке, приготовлению на пару.