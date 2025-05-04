Центральная часть парка «Сокольники» закрыта для прогулок

В парке «Сокольники» стартовала большая реконструкция: в связи с работами закрыта вся центральная часть, начиная от главного входа до Митьковского проезда. Благоустройство, в ходе которого, например, обещают заменить деревянные дуги освещения в ретро-стиле на более футуристические бетонные, продлится никак не меньше, чем до конца лета: в администрации парка обещают управиться до Нового года, а там как пойдет. Как преобразятся «Сокольники» и где в парке этим летом можно гулять — выяснил «МК».

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Посетители, решившие погулять в Сокольниках «как обычно» и идущие от метро, уже сейчас наткнутся на закрытый для посетителей Главный вход. В зону благоустройства попали и Шаляпинская эстрада (налево по главной аллее), и центральная площадь, и экспоцентр, наследие выставки США 1959 года — а также их окрестности, так называемая партерная зона.

Самое яркое из нововведений, о которых сообщили на инфощитах парка — смена дизайна осветительных дуг, прославленных в мультфильме «Ну, погоди!». Они деревянные (были воссозданы в дереве в начале 2010-х годов) — а будут бетонные, более «дизайнерских» очертаний. Оммаж, если можно так выразиться, эпохе советских парков культуры и отдыха — но не реплика такого парка.

Вообще, парк станет из тщательно оберегаемого «ретростильного» - новым: здесь запланированы современные непрерывные скамейки, дорожки, а рядом со старыми, как возрожденная эстрада, объектами появятся новые. Например, спортивно-досуговый комплекс «Орбита», детский игровой комплекс «Звездочеты»; а вокруг Собачьего пруда появится так называемый «добрососедский участок», новое пространство для отдыха.

«Парк «Сокольники» — излюбленное место отдыха москвичей, только за прошлый год его посетили более 27 миллионов человек, - отмечает мэр столицы Сергей Собянин. - А для жителей районов Алексеевский, Богородский, Преображенское и Сокольники он является еще «домашним» парком в шаговой доступности, где можно прогуляться после учебы или работы».

Из этого следует, что потребности развития парка как зоны отдыха получаются куда важнее, чем сохранение аутентичной атмосферы «Сокольников». И действительно, тех, кого опечалила утрата деревянных дуг и классических скамеек — не так уж много (особенно по сравнению с 27 миллионами статистических посетителей). А вот закрытие центральной части парка на все лето — расстроило многих жителей окрестных районов. Добавим, что это уже второе лето, когда вход в парк ограничен — правда, летом 2024 года работы были не столь масштабными. «Нормально не погулять теперь» - типичный комментарий в соцсетях по поводу реконструкции парка.

Впрочем, летний сезон при реконструкции парка практически безальтернативен: работы занимают несколько месяцев, вести их при отрицательных температурах неудобно, а под снегом попросту невозможно. Поэтому, если есть нужда в серьезном благоустройстве — приходится закрывать.

В утешение жителям можно сказать, что Сокольники закрывают не полностью. В парке остаются более 10 открытых входов. Это ворота на пересечении Сокольнического Вала с Митьковским проездом (напротив улицы Шумкина); калитка напротив дома 22 по Сокольническому Валу; калитка на пересечении Поперечного просека с Сокольническим Валом; калитка на Поперечном просеке между Сокольническим Валом и 1-м Лучевым просеком; ворота на пересечении Поперечного просека с 1-м Лучевым просеком; калитка на Поперечном просеке между 1-м и 2-м Лучевыми просеками; ворота на пересечении Поперечного просека со 2-м Лучевым просеком; калитка на Поперечном просеке между 2-м и 3-м Лучевыми просеками; ворота на пересечении Поперечного просека с 3-м Лучевым просеком; ворота на пересечении Поперечного просека с 4-м Лучевым просеком; ворота на пересечении Поперечного просеке с 5-м Лучевым просеком; ворота на пересечении Поперечного просека с 6-м Лучевым просеком; ворота на пересечении Богородского шоссе с Майским просеком; ворота на пересечении Богородского шоссе с Митьковским проездом.

В ходе реконструкции планируется отреставрировать так называемую Лесную школу в Сокольниках (она же дача Лямина), известную как место действия рассказа о Ленине «Елка в Сокольниках». Она находится на 6-м Лучевом просеке. После реставрации это будет один из наиболее эффектных на территории Москвы образцов стародачной архитектуры; сейчас там находится частная школа.

А участок по адресу Олений Вал, вл. 7 — это также в непосредственной близости от парка «Сокольники» - будет благоустроен по программе КРТ. Все эти меры сделают легендарный парк более приспособленным в качестве мегаполисной зоны отдыха. Ну, а историческая аутентичность — в наших условиях всегда вопрос несколько компромиссный.