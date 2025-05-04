В Московском метрополитене пройдет музыкальная акция "Голоса Победы"

Акция "Голоса Победы" пройдет на станциях "Курская", "Таганская" и "Мичуринский проспект" с 5 по 7 мая в рамках проекта "Музыка в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

© пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Творческие номера в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исполнят студенты московских вузов. В программе запланированы песни военных лет, танцевальные выступления и чтение стихов.

Одной из главных площадок праздничных мероприятий в этом году станет столичное метро, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, в годы войны подземка служила для жителей концертным залом, библиотекой и даже больницей.

Ранее на станциях метрополитена "Маяковская" и "Курская" появились "Стены памяти". Пассажиры могут ознакомиться с именами 226 сотрудников метро, погибших на фронте в годы ВОВ. В частности, в аванзале на "Курской" представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо "Северное", участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.