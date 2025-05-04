Временные ограничения ввели в аэропорте «Внуково» в Москве

Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве.

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Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщила Росавиация.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 9:06 мск введены на работу аэропорта Внуково, — заявили в пресс-службе.

По информации ведомства, аэропорт приостановил прием и отправку рейсов, передает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее аэропорты городов Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля временно перестали принимать и отправлять самолеты.

23 апреля в аэропортах Казани и Ульяновска также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

9 апреля столичный аэропорт Внуково и калужский Грабцево приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. Вскоре Кореняко сообщил, что воздушные гавани вновь работают штатно.

Вечером 8 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда и саратовском аэропорту Гагарин.