Собянин объявил о начале реставрации усадьбы Виноградово

Реставрация усадьбы Виноградово в районе Северный, история которой насчитывает 400 лет, начнется к концу 2025 года. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как отметил глава столицы, уже завершены противоаварийные работы, в ходе которых помещения были очищены от разрушенных элементов, установлен силовой каркас, а ценные архитектурные детали сохранены. По словам мэра, реставраторы воссоздадут часовую башенку, исторический механизм часов, веранду, а также интерьеры, включая дубовый паркет, камины, печи и потолочную отделку.

Собянин добавил, что дом Банзы, украшенный барельефами ангелов и рогов изобилия, также ждет реставрация. Специалисты восстановят кровлю галереи-перехода, лестницы, металлическое ограждение, штукатурку, а также интерьеры с метлахской плиткой, кессонированным потолком и деревянными панелями.

Кроме того, мэр рассказал о планах по восстановлению исторического погреба с двухъярусной структурой. По его словам, реставраторы проведут противосолевую обработку, усилят кирпичную кладку, восстановят своды, двери и окна. Собянин подчеркнул, что проект реставрации уже согласован, и после завершения работ усадьба станет открытым пространством, сохранив свою историческую ценность, говорится на сайте личного блога мэра.

Ранее Собянин рассказал, что в настоящее время специалисты работают на почти 500 объектах культурного наследия.