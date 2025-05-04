Москвичей предупредили о сильных дождях и грозе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что пяти регионах России ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Он добавил, что в центре европейской России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза и ветер.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала время начала купального сезона в Москве. Он может стартовать не раньше конца мая. Позднякова добавила, что в небольших водоемах и песчаных карьерах можно начинать купаться раньше, так как они очень быстро прогреваются.