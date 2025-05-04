Москвичей предупредили об аномальной неделе

До пятницы, 9 мая, температура в Москве будет ниже нормы на четыре градуса. Об аномальной неделе жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник, 5 мая, в ночные часы температура составит плюс 9-11 градусов, а в дневные — 13-15 градусов, после чего начнется похолодание.

«Дневные значения составят около плюс 10 градусов до пятницы, а ночные — от 1 до 5 градусов тепла. Даже не исключены и еще понижения. В ночь на вторник не исключены понижения до нулевой отметки. И никуда от этого не денешься, потому что опять меняется ветер, опять холодные воздушные массы», — поделился информацией специалист.

Он отметил, что в рабочие дни недели значения термометров будут на четыре градуса ниже нормы. Помимо этого, на предстоящей неделе прогнозируются слабые кратковременные дожди.

Москвичей предупредили о сильных дождях и грозе

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух в столице начнет прогреваться до климатической нормы лишь в середине мая. Он сообщил, что после недолгого потепления в воскресенье, 4 мая, уже в понедельник, 5 мая, начнет прорываться холодный фронт, ожидаются сильные дожди.