Парковка в Москве в длинные выходные останется платной 4 и 11 мая

Парковки в Москве в майские будут бесплатными, кроме 4 и 11 мая. Оба воскресенья по производственному календарю считаются государственными праздниками, но именно 4 и 11 мая автомобилистам надо быть внимательными. В зонах за 380-600 рублей в час и там, где действует динамический тариф, за стоянку придется заплатить.

Иван Ёжиков, автоюрист: «Мне кажется, что логики никакой нет, просто некая несостыковка. Решили сначала, что все будет бесплатное, потом подумали, что четыре дня — слишком дорого, сделали поменьше. Поэтому сначала объявили, что все майские, потом конкретизировали, что только по три дня. Чем это закончится: получится, что кто-то прочитал про все майские и 4 мая не заплатит, потом будет страдать, платить штрафы. Все по-разному понимают, что такое майские праздники, входит в них воскресенье или не входит. Не думаю, что это был злой умысел».

Припарковаться бесплатно можно с 1 по 3 мая и с 8 по 10 включительно. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.