В центре Москвы в стене дома нашли таинственный алтарь

В центре Москвы все чаще можно видеть гипсовые и керамические арт-объекты, прикрепленные к стенам домов. Один из таких «алтарей», найденных в стене дома на Покровке, москвичи обсудили в соцсетях.

В центре Москвы все чаще стали замечать на стенах гипсовые плашки — небольшие барельефы. Это еще одно проявление уличного искусства, вроде граффити. Только здесь художник не рисует краской из баллона, а клеит к стене свой авторский арт-объект, отлитый из гипса, бетона. Некоторые художники отливают свои работы из глины, глазируют и монтируют только после обжига. Они — самые трудолюбивые, так как изготавливают для города за свой счет современные изразцы.

В группе «Другая сторона Москвы» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) подписчик выложил кадр с нишей в здании, заполненной такими гипсовыми табличками, и написал: «Таинственный алтарь на Покровском бульваре».

Автор снимка, Петр Сазонов, рассказал «Мосленте», что сделал фотографию с той стороны дома 16 по Покровскому бульвару, где была дверь в сберкассу. А эта ниша по его предположению, осталась от переговорного устройства.

В комментариях к фотографии пишут, что и на Милютинском переулке к стене гипсовый гробик прилеплен. И, похоже, это тайная лига обменивается сигналами. «Я часто замечаю миниатюры то там, то тут. Кто этот таинственный незнакомец, — спрашивает в комментариях подписчица "Другой стороны Москвы". — Спасибо ему». «Микроскульптуры, у них много авторов, и здорово оживляют город», — пишет другая москвичка.

Такое место есть и на Хохловском переулке, где на домах 7–9 строение 1 и 11, строение 1 можно видеть работы художников группы «My name is space». Их же керамическая работа — египетский барельеф с поклонением значку @ висит на Покровке 11.

Городские власти называют такие работы «несанкционированными барельефами» и демонтируют. Художники My name is space в интервью рассказывают, что получали по 15 суток за незаконный монтаж на фасады. Тем не менее, количество таких «граффити, отлитых в камне», растет в центре Москвы. «Размечая» территорию, художники регулярно клеят на стены свои арт-объекты.

У уличного художника FTTT, чьи работы в центре Москвы можно увидеть чаще всего, даже есть свой интернет-магазин, где такие барельефы из гипса продаются по две тысячи рублей, а керамические — по восемь.

Сюжет ее работы — младенец, играющий с черепом на постаменте с буквами FTTT. Это сокращение от английского From Time To Time, что в переводе с английского значит время от времени. И является современным воплощением популярной средневековой формулы «Помни о смерти».