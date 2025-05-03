В Москве просят пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемой грозы

Власти Москвы из-за прогнозируемой в столичном регионе грозы с дождем и ветром просят жителей и гостей столицы пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

"Завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер, будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт", - отмечают в ведомстве.

Со ссылкой на метеорологов напоминают, что ухудшение погодных условий ожидается до конца следующих суток.

"Просим автомобилистов не отвлекаться на телефон во время движения, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале департамента.

Здесь также подчеркивается, что за ситуацией на дорогах в круглосуточном режиме следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства также предупредили о непогоде и призвали горожан и гостей столицы "быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили".

Гидрометцентр РФ сообщил, что первые праздничные выходные мая могут завершиться в Московском регионе грозой - ее ожидают с 09:00 до 21:00 воскресенья, 4 мая, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий. Кроме того, по данным синоптиков, порывы ветра в столице местами могут достигать 17 м/с.