В Москве ожидается кратковременное потепление, за которым последует похолодание к середине мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что температура воздуха вернется к климатическим нормам в середине месяца.

В воскресенье, 4 мая, в столице ожидаются кратковременные дожди, а температура поднимется до плюс 15–20 градусов. Однако это улучшение будет недолгим.

— В понедельник, 5-го, начнет прорываться холодный фронт, зарядят ливни, ночью — плюс 6–11, днем — плюс 10–15 градусов. Во вторник распогодится, ночная температура минус 1 — плюс 4, в середине дня плюс 9–14 градусов, — отметил специалист.

Во вторник, 6 мая, температура продолжит снижаться: ночью она будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем достигнет плюс 9–14 градусов. На 8 мая Тишковец предсказал сильные дожди, при этом ночью температура ожидается в диапазоне плюс 1–6 градусов, а днем — плюс 6–11 градусов, передает РИА Новости.

При этом, по данным Гидрометцентра, первые праздничные выходные мая могут завершиться грозой в Московском регионе. Непогода ожидается в период с 09:00 до 21:00 воскресенья, 4 мая.

В свою очередь ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столичном регионе уже начала налаживаться после резкого похолодания. Метеоролог также поделилась подробным прогнозом вплоть до 8 мая.

При этом всего за 1 мая в Москве выпало рекордное количество осадков — 28 миллиметров. Подобного явления не было с начала XX века. Позднякова в беседе с «ВМ» подробно объяснила, почему выпал снег в столичном регионе в начале мая.