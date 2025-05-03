Транспорт в столице украсили в честь юбилея московского метро

В столице 90 единиц транспорта украсили в честь юбилея московского метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«90 лет Московского метрополитена – важная дата не только для сотрудников транспортного комплекса столицы, но и для всех жителей нашего города. В честь этого события по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы украсили городской транспорт. Празднично оформленные трамваи, автобусы и поезда метро будут ежедневно перевозить тысячи пассажиров», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отмечается, всего празднично оформили 90 единиц подвижного состава: два тематических поезда на БКЛ и Кольцевой линии метро, 83 автобуса, пять трамваев.