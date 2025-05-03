Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве на 9 мая

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в беседе с RT тёплую и дождливую погоду.

По словам синоптика, по предварительным данным, 9 мая утром может быть ясная погода.

«С обеда пройдёт дождь. Есть предпосылки, что циклон затормозиться в московском регионе 8 и 9 мая, тогда погода будет дождливой. Надо следить за изменением скорости объекта», — предупредил синоптик.

Ильин отметил, что погода будет умеренно тёплой.

«В Москве +9…+11 °С, по области возможны заморозки, в отдельных районах. В Москве +3…+6 °С, далее к 11:00 прогреется воздух до +7…+9 °С. Будет преобладать северо-западные потоки. Небо будет подзатянуто облаками», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 3 мая в регионах европейской части России будут наблюдаться заморозки.