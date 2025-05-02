Собянин принял решение о дополнительной поддержке строительства малых детсадов

Возведенные детские сады безвозмездно передадут в собственность города с последующим предоставлением в аренду частным образовательным организациям, привлеченным застройщиками.

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Инвесторы, которые реализуют проекты комплексной застройки городских территорий, получат право возводить детские сады малой емкости (от 75 до 150 мест) с возможностью зачета обязательств по обеспечению жилой застройки местами в дошкольных учреждениях в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Постановление о внесении соответствующих изменений в порядок заключения инфраструктурных договоров подписал Сергей Собянин.

В соответствии с принятым решением возведение детских садов малой емкости допускается на территориях, где отсутствует потребность в дополнительных местах в дошкольных учреждениях городской системы образования. Возведенные детские сады безвозмездно передадут в собственность столицы с последующим предоставлением частным образовательным организациям, привлеченным застройщиками, в аренду на срок 49 лет без проведения торгов для эксплуатации по целевому назначению на коммерческой основе. Арендная плата составит один рубль за один квадратный метр в год.

Это решение даст дополнительный стимул для строительства детских садов малой емкости и будет способствовать максимально полному удовлетворению потребностей московских семей в качественном и разнообразном дошкольном образовании.