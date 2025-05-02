На западе столицы инвесторы строят 18 образовательных объектов

После завершения всех работ большинство из них передадут на баланс города.

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В Западном административном округе столицы инвесторы возводят 18 объектов образования. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы девелоперы строят 18 объектов образования общей площадью почти 220 тысяч квадратных метров. Суммарно они рассчитаны почти на 7,8 тысячи мест. Здания строятся в семи районах округа: Кунцеве, Раменках, Солнцеве, Ново-Переделкине и других. Больше всего образовательных объектов — четыре школы и два детских сада — возводится в районе Очаково-Матвеевское. Значительная часть объектов после завершения строительства будет передана в столичную систему образования», — отметил Владимир Ефимов.

Современные здания школ и детских садов появятся рядом с новыми жилыми домами и в исторически сложившихся районах и дополнят социальную инфраструктуру города.

«В районе Солнцево на Производственной улице строят школу на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 350 воспитанников. В школе оборудуют медиатеку, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала и зал для занятий хореографией. Дошкольная организация рассчитана на 14 групп. Объекты после завершения строительства поступят на баланс города», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все этапы работ контролируют специалисты Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Это гарантирует качество и безопасность школ и детских садов при их дальнейшей эксплуатации. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, инспекторы провели более 70 выездных проверок на площадках в ЗАО, где возводят объекты образования. Они выясняют, соответствуют ли конструкции и материалы требованиям проектной документации. Специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве оценивают в том числе качество отделочных работ.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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