Синоптик рассказал, когда в Москву придет нормальная весна

Нормальной весны в столичном регионе не будет до середины мая, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его данным, в ночь на субботу, 3 мая, в регион заглянет гребень антициклона, распогодится, ударят заморозки до 0…-3°, на дорогах возможна гололедица.

Днем пройдет теплый фронт, небо опять нахмурится, и брызнут небольшие дожди, потеплеет до +10°…+13°. В воскресенье в сумерках без осадков, +1°…+6°, днем кратковременные дожди, потеплеет +15°…+20°.

Вместе с тем, в норму температура воздуха вернется только в середине мая, констатировал синоптик.

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал, в свою очередь, что в воскресенье, 4 мая, в столичном регионе ожидаются сильные дожди, без снега, но с грозами.

Основные дожди пройдут по линии Брянск — Калуга —Тула — Нижний Новгород. Может местами выпасть до трети месячной нормы.

«Невольно напрашивается вывод, что май-25 в ряде районов центра России может стать самым мокрым за всю историю метеонаблюдений», — констатировал метеоролог.

Ранее сообщалось, что впервые за 75-летнюю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ сформировался временный снежный покров высотой 7 см. В предшествующие годы снежный покров в мае отмечался 9, 10 и 12 числа, но его высота ни разу не превышала 1 см.