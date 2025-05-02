В постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом!" участвует раритетная техника

Раритетная военная техника была доставлена на натурную площадку "Рубежи обороны" кинопарка "Москино" для постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом!". Речь идет о подлинных танках и артиллерийских установках, а также о макетах боевых самолетов, передает портал мэра и правительства столицы.

© Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В общей сложности в постановке будут задействованы около 30 единиц раритетной военной техники, указал министр правительства Москвы, глава департамента культуры Алексей Фурсин. Он также обратил внимание, что постановка создается с применением пиротехнических приемов, каскадерских трюков и компьютерной графики.

Сюжет описывает последние дни Великой Отечественной войны (ВОВ). События разворачиваются в Берлине 1945 года, где происходит торжественное водружение Знамени Победы на куполе Рейхстага.

В процессе работы над реконструкцией архитекторы и художники, основываясь на архивных фотографиях и хронике, воссоздали здание Рейхстага в том виде, в котором оно существовало до штурма. Кроме того, были воссоздали рытвины и воронки от взрывов, которые появились когда-то на Королевской площади перед зданием.

Вместе с тем посетители смогут увидеть четыре самолета: Як-3, МиГ-3, И-16 и По-2. Каждый из них воссоздавался на основе архивных фотографий в оригинальном размере.

В постановке также принимают участие раритетные танки, которые предоставила военно-техническая база "Мосфильма". Вместе с тем Музей техники Вадима Задорожного передал организаторам самоходные артиллерийские установки СУ-154, СУ-100 и колесную технику в виде легендарных полуторок ЗИС-5 и ГАЗ-67.

Ведущий продюсер киностудии "Военфильм" Баграт Чалабян поделился, что технику привозили для постановки со всей страны. В настоящий период за ней наблюдают сотрудники студии "Военфильм" и Музея техники Вадима Задорожного.

"За весь свой многолетний опыт работы в кино я еще не встречал такой площадки, как кинопарк "Москино". Такое количество разноплановых декораций, бережное отношение к деталям и добросовестная организация производственного процесса восхищают. Над созданием этой грандиозной реконструкции работали 400 человек, профессионалы своего дела, а лучшей оценкой будет реакция зрителей", – подчеркнул Чалабян.

В реконструкции принимают участие народные артисты РФ, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и профессиональные каскадеры. Во время спектакля звучат такие знаменитые песни, как "Священная война", "И все-таки мы победили" и "Валенки".