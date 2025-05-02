Сбой в работе электричек зафиксирован в Москве

В работе московских электричек произошел сбой из-за обильного снегопада и падения деревьев. Об этом пресс-служба Московской железной дороги сообщила в своем Telegram-канале.

«Затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование - Большая Волга, Вербилки - Савелово, а также двухпутном Катуар - Лобня», - говорится в сообщении.

Специалисты приступили к устранению последствий снегопада. Для перевозки пассажиров задействовали компенсационные автобусы.

Ранее столичный Дептранс предупредил москвичей и гостей столицы о возможных перебоях в работе наземного общественного транспорта.

Снегопад накрыл Москву в ночь на 2 мая. Дороги засыпало снегом, в некоторых районах столицы деревья упали на припаркованные автомобили. Город сковали автомобильные пробки.