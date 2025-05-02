Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с возможными заморозками в предстоящую ночь, сообщили в Гидрометцентре России.

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— В период с 21:00 до 07:00 по московскому времени субботы, 3 мая, в столице в ночные и утренние часы местами возможны заморозки до минус 1 градуса, — сказали синоптики.

Как уточнили специалисты, этот уровень предупреждения является предпоследним по шкале и указывает на вероятность опасных погодных условий, которые могут привести к стихийным бедствиям и материальному ущербу. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье — до 07:00 по московскому времени субботы, где ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

По данным синоптиков, ухудшение погоды в регион принес циклон, пришедший с северо-запада европейской части России. В результате сильный дождь сменился мокрым снегом и снегопадом, а к утру местами образовался временный снежный покров, передает ТАСС.

Дептранс Москвы предупредил о задержках транспорта из-за погодных условий. Отмечается, что некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы в зависимости от обстановки.

В Москве 1 мая был зафиксирован рекорд по количеству осадков — превышен показатель, установленный в 1909 год, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, на Балчуге выпало 22 миллиметра осадков, в Тушине — 28 миллиметров, что составляет 40–45 процентов от месячной нормы. В Подмосковье также наблюдались обильные дожди — от 20 до 27 миллиметров.