Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Больше 1,4 миллиона добровольцев – Сергей Собянин подвёл итоги 11 лет волонтёрства в Москве. На своей странице "ВКонтакте" мэр напомнил, что с 2014 года в столице действует крупнейший в своей сфере центр страны - "Мосволонтёр".

Ещё в городе есть центры "Доброе место", там проходят встречи и мастер-классы. Волонтёры делает в городе много полезного – помогают животным, участвуют в проведении городских событий, занимаются патриотическим воспитанием, оказывают гуманитарную помощь.

В этом году начал работу Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы. Добровольные помощники примут участие в таких памятных акциях, как "Линия памяти" и "Вахта памяти".