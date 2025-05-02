Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Последствия, вызванные аномальным дождем и майским снегопадом, ликвидируют коммунальные службы столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, - сообщает Telegram-канал ведомства. - В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники".

Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено.

Отметим, что порывы ветра до 15 м/с сохранятся сегодня и завтра, 3 мая.