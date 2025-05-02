Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Московские школьники установили рекорд по количеству дипломов, завоеванных в финале Всероссийской олимпиады. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По итогам соревнований по 24 предметам учащиеся столицы получили 332 диплома победителей и 1531 диплом призеров.

Абсолютными победителями стали 34 человека. В финальном этапе олимпиады приняли участие более трех тысяч московских школьников — на тысячу больше, чем годом ранее. При этом 111 участников получили дипломы сразу по нескольким предметам.

Также впервые более половины школ Москвы подготовили победителей и призеров, а общее число таких учебных заведений достигло 277. Всего учащиеся столицы получили на 532 диплома больше, чем в 2024 году, что стало рекордным достижением за всю историю участия Москвы в олимпиаде.

— Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое интеллектуальное состязание в стране. Ее дипломы действительны четыре года и дают выпускникам право поступить без экзаменов в любой российский вуз или получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

анее глава города сообщил, что по итогам соревнований по информатике, физике, химии, обществознанию, истории, астрономии, искусству, русскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому языкам в рамках Всероссийской олимпиады школьников москвичи получили 825 дипломов, что на 213 наград больше тех же показателей прошлого года.