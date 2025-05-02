На Москву обрушился мощный снегопад

Москву накрыл мокрый снег, непогода пришла в ночь на пятницу, 2 мая. Ливневый снег не прекращался всю ночь и продолжается в утренние часы. В ночь температура была близка к нулевой отметке.

Москвичи делятся кадрами весенней столицы в распустившихся цветах и зелени под снегом. Ожидается, что снег прекратится во второй половине дня.

При этом в пятницу, 2 мая, и в ночь на субботу ожидаются заморозки на фоне понижения температуры до отрицательных значений, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Погода улучшится только в воскресенье, 4 мая, а воздух на улице прогреется до 17-19 градусов тепла.

«Однако это еще не окончательное тепло, на следующей неделе заморозки в столичном регионе вновь возможны», - предупредил синоптик в своем Telegram.

Напомним, накануне столичный ЦОДД призывал водителей по возможности не выезжать на летней резине и быть предельно аккуратными на дороге. Москвичей также предупреждали о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 м/с.