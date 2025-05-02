Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве 1 мая

В Москве 1 мая был зафиксирован рекорд по количеству осадков — превышен показатель, установленный в 1909 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— В Москве побит рекорд осадков 116-летней давности! 1 мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 миллиметра, — рассказал синоптик.

По его словам, на Балчуге выпало 22 миллиметра осадков, в Тушино — 28 миллиметров, что составляет 40-45 процентов от месячной нормы. В Подмосковье также наблюдались обильные дожди — от 20 до 27 миллиметров. Ранее рекорд составлял 21 миллиметр, говорится в Telegram-канале эксперта.

Тишковец предупреждал о таких погодных условиях: ранее он отмечал, что за 1–2 мая в Москве возможно выпадение более трети от месячной нормы осадков.

Снег также пошел в Центральной России: в первый день мая существенный снежный покров образовался в подмосковном Талдоме. О похожей погоде сообщают жители Тверской и Ярославской областей. В Ярославском регионе особенно сильно засыпало Рыбинск и Переславль-Залесский.