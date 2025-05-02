Синоптик: За минувшую ночь в Москве выпало 14 мм осадков

За минувшую ночь в Москве выпало еще 14 мм осадков – 22% от всей нормы мая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Клин снегопадов достиг юга Центральной России. Снегопады прорвались не только в Подмосковье, но и в Калужскую и Тульскую области. За минувшую ночь в Москве, на ВДНХ и Балчуге, выпало еще 14 мм осадков или 22% от всей нормы мая, в Тушино – 11 мм. Минимальная температура воздуха плюс 0,4 градуса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Подмосковье за ночь больше всего в осадкомер попало в Дмитрове – 21 мм, Ново-Иерусалиме и Талдоме – 22 мм, Клину – 25 мм, что составляет 35% от месячной нормы. На севере области – заморозки: Клин и Волоколамск и Сергиевом Посаде (минус 0,1), Талдом и Луговая (0,0).