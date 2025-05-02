Прогноз погоды в Москве на День Победы 9 Мая неутешительный - в столицу с северными ветрами придут холодные массы и кучево-дождевые облака, которые принесут с собой кратковременные дожди, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью на 9 мая - плюс 4-7, в утренние часы - плюс 7-10 и днем - плюс 10-13 градусов», - отметил метеоролог.

Сам май в этом году будет «скромным на тепло» с умеренным, а иногда и прохладным температурным фоном, высоких летних температур как в апреле ожидать не стоит, заключил Евгений Тишковец. Летняя погода же стартует вместе с календарем.

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