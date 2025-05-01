Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет. Это один из немногих сохранившихся деревянных усадебных домов XVIII века, выполненный в стиле раннего русского классицизма — архитектурном направлении, где чаще всего использовался камень. Об этом в четверг, 1 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Летом здесь устраивались торжественные приемы и праздники, которые посещали императрица Екатерина II, польский король Станислав Понятовский и австрийский император Иосиф II. Среди ценных экспонатов дворца — комод из Малого Трианона французской резиденции Версаль, выполненный мастером Фердинандом Швердфегером для Марии-Антуанетты. Его работы считаются одними из выдающихся образцов европейской мебели конца XVIII столетия.

Особую ценность представляет паркет дворца. В каждом помещении он уникален: объемные узоры, сложные орнаменты из разных пород дерева, включая мореный дуб, и знаменитый «танцующий паркет».

— Сохранились также подлинные элементы интерьеров: печи и камины, декоративная живопись, резьба по дереву и лепнина, выполненная в технике папье-маше, зеркала и осветительные приборы, — написал Собянин в своем Telegram-канал

С 2011 года в Москве отреставрировали 2347 объектов культурного наследия, что составляет около трети всех памятников столицы.