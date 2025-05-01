В кинопарке «Москино» с 1 по 4 мая пройдут мероприятия к 80-летию Победы

С 1 по 4 мая в кинопарке «Москино» подготовили разнообразную программу, приуроченную к 80-летию Победы. Гостей ждут интересные киновыходные: просмотры военных фильмов, спектакли-реконструкции, а еще игры, мастер-классы и многое другое.

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В кинотеатре на площадке «Ступени Рейхстага» с 11:00 до 20:00 будут идти военные ленты. Зрителям покажут известные фильмы «В шесть часов вечера после войны», «Возвращение Василия Бортникова», «Брестская крепость» и «Подольские курсанты».

В многофункциональном зале будут демонстрировать короткометражные документальные фильмы «Битва за Африку», «Большой балет Бразилии», «Стиляги из Конго» и другие. Начало в 13:00, 15:00 и 17:00.

В праздничные выходные в кинотеатре «Москино кинопарк» пройдут специальные показы российских фильмов для всей семьи. В программе — «В списках не значился», «Легенды наших предков», «Денискины рассказы», «Кракен» и документальная лента о судьбе детей войны «Июньская полынь». Билеты можно приобрести по ссылке.

На площадке «Рубежи обороны» с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая в 13:00 и 18:00 впервые покажут постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом» режиссера Игоря Угольникова. Зрителей ждет военная реконструкция исторического события — взятия главного здания фашистской Германии, которое длилось с 30 апреля по 2 мая 1945 года.

В постановке примут участие известные артисты Алексей Кравченко, Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко, Алексей Колган, Иван Замотаев и другие. Военные песни исполнят солисты Москонцерта. Билеты можно приобрести здесь. Обращаем внимание, что для шоу нужно приобрести отдельные билеты, но в них включено и общее посещение кинопарка.

В декорации «Театр Гонзаги» покажут спектакль «Весна». Артисты Маленького семейного театра расскажут истории о юности. Начало 1 мая в 14:00, 16:30 и 18:30, 2 мая — в 14:00 и 16:30.

Реконструкции мирной жизни послевоенной Москвы, квест «Почтальон Победы» и фотосессии с 1 по 4 мая с 11:00 до 20:00 пройдут на площадках «Центр Москвы», «Уездный город», «Соборная площадь Москвы», «Москва 1940-х годов». Гости кинопарка услышат стихи о войне, поучаствуют в тематической фотосессии в ретрокостюмах, в съемках по мотивам фильма «В бой идут одни старики» и многом другом. Подробнее можно узнать на сайте.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построили 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

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